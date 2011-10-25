Эмиссия карт ОТП Банка превысила 9 млн штук

ОТП Банком с момент запуска проекта кредитных карт выпущено уже более 9,2 млн штук. Только в течение 2011 года эмиссия составила более 2 млн карт.

Слагаемым успеха банка, в частности, стала новая технология отправки карт клиентам с помощью курьера, что улучшило процент доставки, активации и утилизации карт.

Стремясь предложить своим клиентам не только выгодный продукт, но и удобный сервис ОТП Банк запустил несколько проектов, позволяющих сделать взаимодействие максимально простым. Так, например, было запущено смс-информирование, информирование посредством интерактивного телефонного сервиса (IVR).

Вехой в развитии данного направления стал переход на процессинг, по которому работают банки Группы ОТП. Благодаря этому, ОТП Банк смог запустить активную фазу интернет-банка.