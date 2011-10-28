Портфель карточного бизнеса ОТП Банка превысил 20 млрд рублей



Портфель кредитных карт ОТП Банка превысил 20 млрд рублей. Карточный бизнес, являясь одним из самых успешных направлений работы банка, показывает стабильно высокую динамику роста. На 1 января 2011 г. портфель составлял порядка 13 млрд рублей. Таким образом, прирост портфеля с начала 2011 г. превысил 50%, прирост портфеля за 2010 г. составил более 70%.

Успех ОТП Банка по данному направлению заключается, в использовании dысококонкурентных продуктов и сервисов предлагаемых клиентам, новых подходов в Portfolio Managment и внедрении и начале использования Campaign Managment Systems.

Согласно данным исследовательской компании Frank Research Group, ОТП Банк занимает одно из лидирующих мест на на рынке кредитных карт

в России.



Портфель кредитных карт ОТП Банка превысил 20 млрд рублей. Карточный бизнес, являясь одним из самых успешных направлений работы банка, показывает стабильно высокую динамику роста. На 1 января 2011 г. портфель составлял порядка 13 млрд рублей. Таким образом, прирост портфеля с начала 2011 г. превысил 50%, прирост портфеля за 2010 г. составил более 70%.

Успех ОТП Банка по данному направлению заключается, в использовании dысококонкурентных продуктов и сервисов предлагаемых клиентам, новых подходов в Portfolio Managment и внедрении и начале использования Campaign Managment Systems.

Согласно данным исследовательской компании Frank Research Group, ОТП Банк занимает одно из лидирующих мест на на рынке кредитных карт

в России.