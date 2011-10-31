ОТП Банк дает Вам отличную возможность выиграть одну из трех путевок на двоих на Мальдивы с открытой датой!Это значит, что Вы можете сами выбрать время поездки в пределах определенного периода времени, указанного в путевке. Победителя ждет приятный сюрприз – путевка предусматривает возможность взять с собой ребенка.Как принять участие в розыгрыше путевок?Совершите в период с 18 октября 2011 г. по 30 ноября 2011 г. включительно не менее 7 покупок по Вашей кредитной карте Mastercard® ОТП Банка на общую сумму не менее 7 000 рублей (эквивалент в валюте на дату совершения покупки), и Вы станете претендентом на выигрыш одной из путевок!