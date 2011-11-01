Первая страховая компания (1СК) получила аккредитацию в ОТП Банке

ОТП Банк включил 1СК в перечень страховых организаций, отвечающих требованиям банка к страховым организациям и условиям предоставления страховой услуги по различным программам кредитования.

Комментирует президент Первой страховой компании Юрий Сидоров: «1СК активно сотрудничает с ведущими российскими банками, предлагая им высококачественные страховые программы, приспособленные к их индивидуальным запросам и требованиям. Мы и ранее успешно работали с ОТП Банком, и надеемся, что теперь, после аккредитации Первой страховой компании в банке, наше взаимовыгодное сотрудничество выйдет на новый, более высокий уровень».

ООО «1СК» - на страховом рынке с 2000 года. Уставный капитал 1,07 млрд рублей. Региональная сеть компании представлена 50 филиалами, 35 региональными агентствами и более чем 30 офисами продаж в Московском регионе.





