Теперь максимальный процент по вкладу «Тёплое отношение»
достигает 11% годовых в рублях. Вклад «Тёплое отношение» - это пополняемый рублевый вклад с фиксированным сроком (91, 181, 366, 732 дней) и фиксированной процентной ставкой (формируется в зависимости от суммы, на которую открывается вклад).
Предложение от ОТП Банка - весьма доступное, ведь минимальная сумма вклада составляет всего 5 000 рублей. Отличительной чертой вклада является возможность пополнить счет, причем для его пополнения потребуется не так много средств – от 3 000 рублей.