IVR-сервис ОТП Банка стал доступнее

Получить информацию по банковской карте ОТП Банка и по договору потребительского кредитования стало проще. Для этого необходимо воспользоваться усовершенствованной системой IVR (Interactive Voice Response) - интерактивным голосовым сервисом, с помощью которого клиент общается с автоматизированной системой путем нажатия клавиш в тоновом режиме. А для того, чтобы разобраться этой системе стало проще, пользователю необходимо посмотреть специальный ролик.



Теперь клиент, пройдя идентификацию, получает сразу всю финансовую инфо, а не по частям. Теперь не нужно запоминать кодовую цифру, которую нужно вводить для получения той или иной инфо по кредиту.



Такого рода сервисами многие пользуются для управления счетом мобильного телефона. Теперь быстро получить актуальную информацию могут и клиенты ОТП Банка. Для получения информации необходимо всего лишь позвонить по специальным телефонам.



С помощью новой системы владельцы банковских карт ОТП Банка смогут получить информацию о балансе по карте без учета кредитного лимита, доступный остаток с учетом кредитного лимита, размер ежемесячного минимального платежа, дату окончания текущего платежного периода, размер полной задолженности по кредиту.



А клиенты, заключившие с ОТП Банком договор потребительского кредитования, - сумму полной задолженности, сумма очередного платежа, в том числе с учетом просроченной задолженности и штрафов за просрочку, крайний срок внесения очередного платежа, сумму последнего поступившего платежа, дату поступления последнего платежа.



