Private Banking Группы ОТП признан лучшим в Центральной и Восточной Европе в 2011 году

Журналы «The Banker» и «PWM», члены международной группы Financial Group Times, признали OTP Private Banking Лучшим подразделением Private Banking Центральной и Восточной Европы в 2011 году.

Авторитетные издания оценили работу OTP Private Banking в умении адаптировать бизнес-модели в контексте изменяющихся нормативных условий, финансового кризиса, а также в выстраивание длительных и доверительных отношений с влиятельными инвесторами. К сентябрю 2011 года в портфеле OTP Private Banking находилось более EUR 2,94 млрд. и более 29,3 тыс. клиентов.





