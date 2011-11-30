ОТП Банк начинает продажи паевых инвестиционных фондов УК «ВТБ Капитал Управление активами»

В пяти офисах обслуживания ВИП клиентов ОАО «ОТП Банк» началась продажа паев 13 открытых фондов под управлением ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»:



ОПИФА «ВТБ – Фонд Акций»,

ОПИФСИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный»,

ОПИФО «ВТБ – Фонд Казначейский»,

ОПИФО «ВТБ – Фонд Облигации плюс»,

ОПИФА «ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций»,

ОПИФА «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»,

ОПИФА «ВТБ – Фонд Металлургии»,

ОПИФА «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»,

ОПИФА «ВТБ – Фонд Телекоммуникаций»,

ОПИФА «ВТБ – Фонд Предприятий с государственный участием»,

ОПИФА «ВТБ – Фонд Потребительского сектора»,

ОПИФА «ВТБ – Фонд Финансового сектора», ОПИФА «ВТБ – БРИК».



Минимальная сумма инвестиций через пункты продаж ОТП Банка составит 50 000 рублей для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда и 25 000 рублей для владельцев инвестиционных паев фонда.



Надбавка при приобретении паев инвестиционных фондов составит 0%.

Скидка при погашении: 2% (с НДС) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, менее шести месяцев; 1,5% (с НДС) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более шести месяцев, но менее одного года; 1% (с НДС) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более одного года.

