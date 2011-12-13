ОТП Банк занял 20% рынка кредитования в торговых точках

ОТП Банк увеличил долю на рынке кредитования в торговых точках (pos), которая достигла на 1 декабря 2011 г. 20,4%. В течение года доля ОТП Банка на это рынке увеличилась почти на 3%. На 1 декабря 2011 г. Портфель кредитов, выданных в торговых точках, составил 36,8 млрд рублей. В то время как на 1 января 2011 г. 25,4 млрд рублей.

В течение 2011 г. банк также значительно увеличил количество точек присутствия. На 1 декабря 2011 г. оформить кредит можно в 28 000 точках по всей России. Сейчас российский ОТП Банк занимает 2 место на это рынке.





