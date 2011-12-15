ОТП Кредит начинает выпуск кредитных карт

ОТП Кредит - финансовая компания, учрежденная 22 октября 2010 г. 60% доли в уставном капитале принадлежат ОТП Банку (Украина) и 40% доли в уставном капитале принадлежат ОТП Банку (Россия). Данная компания была создана для продажи кредитов в торговой точке. К моменту старта проекта было уже открыто 6 кредитно-кассовых офисов (ККО) в Донецке, Луганске, Харькове, Львове, Николаеве и Виннице.

Сейчас сеть компании насчитывает 12 кредитно-кассовых офисов, 1320 агентов. А оформить кредит можно в 1746 торгово-сервисных предприятий в 450 городах страны.



ОТП Кредит соединил безусловный успех российского ОТП Банка на этом рынке и локальную экспертизу украинского. ОТП Банк начал выдавать кредиты в торговых точках в 2004 году. Сейчас российский ОТП Банк занимает 2 место на это рынке в России. Этот колоссальный опыт будет применен в новом проекте. Российский ОТП Банк передает для реализации проекта лучшие практики в области риск-менеджмента, решения в сфере IT-технологий и программы в сфере подбора и обучения персонала



Новым этапом развития компании стало направление кредитных карт. Ранее украинский ОТП Банк специализировался только на премиум-сегменте на этом рынке. Новый продукт ориентирован на массового клиента. По планам компании к концу 2010 г. должно быть эмитировано порядка 165 тыс кредитных карт.



Новое направление бизнеса также соединило в себе локальную экспертизу рынка украинского банка и отточенные технологии российского. ОТП Банк занимает 4 место на этом рынке в России, портфель кредитных карт 1 декабря 2011 г. составляет порядка 21,3 млрд рублей.



