ОТП Банк открывает первый офис в Благовещенске

19 декабря ОТП Банк объявляет о начале работы первого офиса формата Лайт в Благовещенске, который располагается по адресу ул. Ленина д. 108.

Офис – Лайт - это компактный офис, расположенный в шаговой доступности от работы или дома. Теперь жители Благовещенска могут быстро получать все необходимые банковские услуги недалеко от дома в удобное для них время- офис работает с 9 до 21 часа, 7 дней в неделю. В офисе представлена базовая линейка розничных продуктов банка таких, как кредиты наличными, кредитные и депозитные карты, вклады, денежные переводы, клиенты также могут совершить в офисах и валютообменные операции.

Офис в Благовещенске был открыт в рамках развития филиальной сети на Дальнем Востоке, где на первом этапе запланировано открыть порядка 10 офисов, в частности в Уссурийске, Владивостоке, Находке, Биробиджане. Во второй половине года банк планирует открыть еще порядка 10 офисов.







