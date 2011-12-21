ОТП Банк открывает первый офис в г. Уссурийск

21 декабря в городе Уссурийске открывается новый офис ОТП Банка филиала «Хабаровский». Офис располагается по адресу: ул. Володарского, д. 99.

В новом офисе жители Уссурийска ежедневно с 10 до 19 часов смогут оформить кредит наличными, выбрать оптимальный для себя вклад, осуществить коммунальные платежи, произвести валютообменные операции или же сделать денежный перевод.

Открытие нового офиса осуществляется в рамках развития филиальной сети на Дельном Востоке. Уже начал работу филиал в г. Хабаровске, офис в Благовещенске, Биробиджане. Всего по проекту на Дальнем востоке будут функционировать порядка 20 офисов.



