ОТП Банк открывает офис в г. Арсеньев, Приморского края

23 декабря Филиал «Дальневосточный» ОТП Банка открывает операционный офис в городе Арсеньев по адресу ул. Ломоносова, д.27.

Открывшийся офис в Приморье – офис формата ОТП Лайт, который будет оказывать следующие услуги населению: привлечение денежных средств физлиц во вклады, выдача кредитов, открытие и ведение банковских счетов физлиц, купля - продажа иностранной валюты, осуществление денежных переводов и оплаты коммунальных платежей.

Офис в Арсеньеве стал четвертым по счету, открывшимся в рамках запуска филиала «Дальневосточный»

