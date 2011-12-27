ОТП Банк открывает офисы в Уссурийске и Находке

27 декабря 2011 года сразу два новых офиса ОТП Банка отрывают свои двери для жителей Приморья: в г. Находка, по адресу Находкинский проспект, д. 96 и в г. Уссурийск на ул. Краснознаменной д. 155.

Все открывшиеся офисы в городах формата ОТП Лайт, а значит, для местных жителей будет просто и удобно пользоваться их услугами. Все отделения открыты ежедневно с 9 до 21 часа. В новом офисе можно получить весь спектр банковских услуг: открыть вклад, взять и погасить кредит, воспользоваться услугами перевода денежных средств, обменять валюту, получить консультацию высококлассного специалиста по любым вопросом обслуживания физических лиц и др.



