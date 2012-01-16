Филиал «Дальневосточный» начинает обмен китайского юаня и японской йены

Все отделения ОТП Банка Филиала «Дальневосточный» начинают осуществлять покупку и продажу китайского юаня и японской йены. Кроме того, жители Дальнего Востока в дополнительных офисах смогут воспользоваться услугами по обмену долларов США и евро.

На сегодняшний день филиальная сеть на Дальнем Востоке состоит из 5 офисов в городах: Хабаровск, Уссурийск, Благовещенск, Арсеньев. Всего же на первую половину года запланировано открытие 10 офисов.



