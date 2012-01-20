ОТП Банк открывает первое отделение в г. Биробиджан

20 декабря начинает работу дополнительный офис формата «Лайт» ОТП Банка в г. Биробиджане по адресу: ул. Шолом-Алейхема д. 14.

Офис – Лайт - это компактный офис, расположенный в шаговой доступности от работы или дома. Появившийся офис ОТП Банка в Биробиджане стал первым в городе и уже шестым офисом Филиала «Дальневосточный». Теперь жители могут быстро получать все необходимые банковские услуги недалеко от дома в удобное для них время- офис работает с 9 до 21 часа, 7 дней в неделю. В офисе представлена базовая линейка розничных продуктов банка таких, как кредиты наличными, кредитные и депозитные карты, вклады, денежные переводы, клиенты также могут совершить в офисах и валютообменные операции.

Открытие офиса произошло в рамках развития филиальной сети. Помимо классической сети, на территории Дальнего Востока функционирует порядка 920 точек кредитования в торговых центрах.

