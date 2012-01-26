ОТП Банк начинает продажи паевых инвестиционных фондов ЗАО «КапиталЪ Управление активами»

С 20 января 2012 в пяти офисах обслуживания ВИП клиентов ОТП Банк в Москве и Омске начинается продажа паев 5 открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ЗАО «КапиталЪ Управление активами»:



ОПИФ акций «КапиталЪ-Перспективные вложения»,

ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный»,

ОПИФ облигаций «КапиталЪ-Облигации»,

ОПИФ акций «КапиталЪ-Энергетический»,

ОПИФ акций «КапиталЪ-Индустриальный».



Минимальная сумма инвестиций через пункты продаж ОТП Банка составит 50 000 рублей для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда и 25 000 рублей для владельцев инвестиционных паев фонда.



Надбавка при приобретении паев инвестиционных фондов составит 0%.

Скидка при погашении: 1,5% (с НДС) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, менее или равный 180 дней; 0,5% (с НДС) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, более шести месяцев, но менее или равный 365 дням; 0% (с НДС) при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок более 365 дней.







