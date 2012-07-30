Благотворительный прием семей в честь Дня семьи, любви и верности в г. Ростове-на-Дону

6 июля 2012 г. в г. Ростове-на-Дону Министерством Общего и Профессионального образования Ростовской области и Ростовским Региональным отделением Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд» при поддержке ОТП Банка был организован торжественный прием замещающих семей Ростовской области, посвященный празднованию Дня семьи, любви и верности.



На сегодняшний день в Ростовской области функционируют 245 приемных семей, в которых воспитывается 683 ребенка. В 2012 году будет открыто еще 35 приемных семей, в которых найдут любовь и заботу 86 детей.



Актовый зал Дома детского творчества был полон. В нем собралось более 60 детей с законными представителями из 10 приемных семей. От имени организаторов мероприятия и директора филиала «Ростовский» ОТП Банка родители услышали много добрых и теплых слов, а также благодарность за нелегкий, но очень важный труд, получили дипломы и подарки.



После торжественной части дети показали присутствующим интересную программу, в которой они продемонстрировали свои таланты в области танцев и пения. Выступали дети разных возрастов. Видно было, что каждый из них очень сильно волновался, так как очень хотелось в этот светлый праздник сделать родителям что-то приятное и сказать спасибо за то, что у них имеется самое дорогое в жизни – семья!



