Инвестиции в будущее. ОТП Банк присоединился к партнерской инициативе по оценке программ в сфере защиты детства

ОТП Банк в рамках реализации политики корпоративной социальной ответственности присоединился к партнерской инициативе разработки и продвижения системы ориентиров в измерении социальных результатов программ в сфере защиты детства.



ОТП Банк всегда занимал активную позицию в поддержке социальных проектов, особенно направленных на защиту детства и укрепление престижа и роли семьи в обществе. Мы развиваем системный подход к благотворительности и стараемся фокусировать стратегические благотворительные направления Банка на социальные инвестиции. Под социальными инвестициями бизнеса понимаются материальные, технологические, управленческие или иные ресурсы, а также финансовые средства, направляемые на реализацию социальных программ, разработанных с учетом интересов внутренних и внешних заинтересованных сторон и стратегическим ожиданием, что будет получен определенный социальный и экономический эффект. Во всем мире бизнес берется за решение актуальных социальных задач, тем самым и укрепляя доверие населения и своих клиентов.



На повестку дня вышел вопрос доказательной базы, подтверждающей (или не подтверждающей) эффективность социальных инвестиций в сферу защиты детства. В России, к сожалению, пока не сложился профессиональный язык для описания социальных результатов программ в данной сфере. В результате работы рабочей группы планируется разработать и транслировать систему требований к построению оценки, учитывающую сложный характер социальных услуг в сфере детства.



В рамках инициативы проводятся рабочие встречи и семинары, участники которых активно обсуждают вопросы социального результата и социального эффекта. Так, уже состоялись семинары «Общие системы оценки социального эффекта программ по защите детства», «Ценностные основания и этические принципы в оценке социальных программ в сфере детства».



На сегодняшний день к организаторам данной инициативы – Благотворительному фонду «Культура детства», Детскому фонду «Виктория», компании «Evolution&Philanthropy» - присоединились более 10 организаций по защите детства и оценки, среди которых «Процесс Консалтинг», «Центр фискальной политики», Центр поддержки растущего поколения «Перекресток» и др.



