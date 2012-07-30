ОТП Банк и сеть салонов "Связной" запускают акцию "Оплатим твой кредит".
Теперь клиенты ОТП Банка, оформившие кредит в торговой точке или кредитную карту, смогут не только погасить кредит, но и принять участие в лотерее http://action.svyaznoy.ru/
. Призы - погашение кредита. В зависимости от занятого места победители получат в подарок от сети салонов "Связной" погашение всего кредита, либо его части. На текущий момент сеть компании насчитывает более 3 000 точек различного формата, поэтому принять участие в лотерее - просто и удобно.
Справка
«Связной» – лидирующая независимая федеральная розничная сеть на рынке сотового ритейла. Осуществляет свою деятельность с 1995 года, а в 2004 году была создана уникальная для российского рынка розничная сеть – галерея цифровых технологий «Связной 3».
В магазинах «Связной», помимо мобильных телефонов и услуг операторов сотовой связи, представлены следующие товарные категории: мобильные компьютеры (ноутбуки, нетбуки, планшеты), устройства для доступа в интернет (модемы), фото- и аудио/видео аппаратура, аксессуары.