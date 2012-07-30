ОО «Томский» Филиала «Новосибирский» ОТП Банка выиграл конкурс на размещение свободных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области

10 июля Операционный офис «Томский» Новосибирского филиала ОТП Банка стал победителем конкурса на размещение свободных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области. Областное государственное учреждение разместило срочный депозит в размере 25 млн. рублей.

Всего к участию в конкурсе были приглашены 15 финансовых учреждений. По результатам оценки совокупных критерий, таких как условия размещения депозита, финансово-экономические показатели, рейтинги банков победителем признан ОАО «ОТП Банк»

Областное государственное учреждение «Томский территориальный фонд обязательного медицинского страхования» занимается реализацией государственной политики в области обязательного медицинского страхования на территории Томской области. Учредителем ТТФОМС является Администрация Томской области. В числе основных задач ТТФОМС – обеспечение законодательных прав граждан в системе ОМС и обеспечение финансовой устойчивости системы ОМС.



