Филиал «Самарский» ОТП Банка предоставил банковскую гарантию крупнейшему производителю алкоголя в Пермском крае

12 июля Филиал «Самарский» ОТП Банка заключил соглашение в ОАО «Пермалко» о предоставлении банковской гарантии общим лимитом 200 млн. рублей. Данное соглашение заключено на полтора года и является продолжением долгосрочного сотрудничества ОТП Банка и одного из ведущих предприятий региона.

ОАО «Пермалко»- один из старейших производителей крепкого алкоголя на Урале. Компания входит в ТОП-30 крупнейших производителей водки и ликероводочных изделий в России по итогам 2010 года.



