Помощь пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае из Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге по адресу Литейный, 31 развернулся в небольшом дворике пункт, где собирают гуманитарную помощь для Крымска и других пострадавших станиц на Кубани.



За четверо суток, по самым приблизительным подсчетам, на Литейный, 31 пришло до пяти тысяч человек. Многие приходят с детьми. Бабушки отправляют внуков-подростков помочь перенести коробки, молодые мамы с колясками рассказывают о том, как можно помогать на конкретных примерах. Волонтеров никто не считал, но их количество - несколько сотен петербуржцев, и не только: приходят командировочные, туристы, иностранцы. Сотрудники Филиала «Санкт-Петербургский» ОТП Банка собрали вещи, книги, продукты и принесли на отправку в пункт приема гуманитарной помощи, некоторые сотрудники перечислили денежные средства. Мы очень надеемся, что наш маленький вклад поможет и облегчит жизнь людям, попавшим в беду.



