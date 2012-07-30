Кредит наличными за 11,9%

ОТП Банк объявляет о снижении процентной ставки по кредитам наличными. Теперь минимальная процентная ставка составляет 11,9%, максимальная сумма кредита - 150 000 рублей.

«Новая кредитная программа дает возможность надежным заемщиками получить кредит на выгодных условиях. Мы доверяем своим клиентам и готовы предлагать процентные ставки ниже для тех, кто уже имеет положительную кредитную историю в ОТП Банке. Нецелевой кредит может быть использован заемщиком на любые цели, поэтому новое предложение нашего банка не только выгодно, но и удобно. А ставка по кредиту сейчас одна из самых низких на рынке», - комментирует Дмитрий Сапронов, Директор дирекции развития продуктов ОТП Банка.



