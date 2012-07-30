Волонтерский эколого-туристический слет в Омске

14-15 июля в Омске клубы многодетных семей Советского административного округа и микрорайона Берегового совместно с Омским филиалом ОТП Банка уже в третий раз провели ежегодный Волонтерский эколого-туристический слет.



Два дня участники занимались общественно-полезным трудом: собирали сухие ветки, очищали прилегающую к месту стоянки и вокруг Богоявленского прихода территорию от мусора (собрали 5 мешков!). А также участвовали в конкурсах (бег с мячом, с обручем, в мешках, перетягивание каната, сбор шариков, передвижение по висящему канату, проход через паутину веревок и др.), играли в футбол, волейбол, соревновались в установке палаток, разгадывании кроссвордов, купались.



Всего в слете в первый день приняли участие более 70 человек - дети с родителями, во второй – 35 человек, так как детей младше трех лет решено было отправить на ночь домой. Некоторые многодетные семьи участвовали в акции в полном составе, в том числе и с приемными детьми, и с детьми с ограниченными возможностями.



Итог волонтерского слета: смех, улыбки, заряд здоровья и позитива, интересное общение, отличное настроение и чистая от мусора территория.



