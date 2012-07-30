ОТП Банк отменяет комиссию за переводы денежных средств в помощь пострадавшим в Крымске, Геленджике и Новороссийске

ОТП Банк отменяет комиссию до 30 сентября 2012 года за переводы денежных средств со счетов и без открытия счета в валюте и рублях в пользу пострадавших от наводнения в Крымске, Геленджике и Новороссийске. Денежный перевод можно совершить в пользу физического лица, в адрес отделения любого банка, расположенного на территориях пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (г. Геленджик, г. Новороссийск и населенный пункт Крымского района Краснодарского края).



