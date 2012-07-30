Возможности сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов» для заемщиков ОТП Банка

ОТП Банк и сервис «Золотая Корона – Погашение кредитов» объявляют о начале сотрудничества. Теперь погашать потребительские кредиты и пополнять банковские карты ОТП Банка стало возможно в одной из крупнейших мобильных ритейловых сетей в России – салонах-магазинах МТС (ЗАО «Русская телефонная компания») – партнере сервиса погашения кредитов «Золотая Корона».

Для совершения платежа по кредиту нужно лишь назвать оператору номер счета и полные ФИО заемщика. Комиссия за проведенную операцию составит 1% от суммы платежа, но не менее 50 рублей. Денежные средства будут зачислены на счет заемщика не позднее 2-х рабочих дней с даты совершения платежа.

На сегодняшний день сервис «Золотая Корона – Погашение кредитов» позволяет вносить платежи по кредитам в 2600 салонах-магазинах МТС на всей территории России. Найти ближайший пункт обслуживания можно на сайте МТС, а также на сайте сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов» – www.credit-korona.ru.

«ОТП Банк предлагает своим клиентам полный набор услуг в сфере потребительского кредитования и понимает, что удобство внесения платежей по кредиту является одним из наиболее важных факторов при выборе кредитного продукта. Сотрудничество с сервисом «Золотая корона-Погашение кредитов» позволит нашему Банку единовременно увеличить инфраструктуру обслуживания клиентов по погашению кредитов ПОЧТИ НА 3 ТЫСЯЧИ пунктов по всей России» – прокомментировал Алексей Казаков, руководитель Управления электронных каналов.



