Омские пенсионеры получили от ОТП Банка призы

С 1 июля в филиале «Омский» действует акция «Для вас, пенсионеры!», в ходе которой банк периодически проводит для ветеранов лотереи. Ее участниками являются все физические лица, имеющие работающий вклад «Пенсионный» или счет «Золотая корона - пенсионный».



И вот, 27 июля, в Центре по работе с населением, состоялось награждение победителей. Заместитель генерального директора Н.Ю.Крылов поблагодарил пятерых вкладчиков за доверие: «ОТП Банк не в первый раз проводит лотерею именно для пенсионеров. Учитывая социальную направленность банка, будем это делать и в дальнейшем».



Затем состоялось награждение. Пятеро победителей получили в качестве призов подарочные карты «Икеи» и бытовые приборы.



