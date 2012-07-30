ОТП Банк платит своим вкладчикам вперед!

ОТП Банк подготовил специальное летнее предложение по вкладам, для жителей Челябинска и Красноярска. «Вклад 15» позволяет получить проценты и тратить их уже на следующий день после открытия депозита!

«Получить прибыль – быстро, а открыть вклад - легко, так как минимальная сумма составляет всего 15 000 рублей. Именно эти два принципа мы заложили в основу данного продукта»,- комментирует Начальник отдела сберегательных продуктов Наринэ Хоцанян.

«Вклад 15»- это непополняемый рублевый депозит со сроком размещение 546 дней и с 15% ставкой за весь срок размещения денежных средств.



