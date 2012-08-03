В «Челябинском» филиале определили лучших

По результатам июля 2012 года Операционный офис «Тюменский» стал лучшим по показателям выдачи нецелевых кредитов на Урале. Так за месяц общий объем увеличился на 65%.

ОО «Тюменский» является один из наиболее результативных офисов по выдачам кредитов наличными не только в филиале «Челябинский», но и в ходит в 5 лучших отделений ОТП Банка по стране.

С момента открытия отделения в 2011 году, собственный портфель по кредитам достиг 173 000 тыс. рублей. По словам Руководителя операционного офиса «Тюменский» Ольги Попадюк,-«Таких показателей офис добился слаженной работой коллектива, активным участием в промо-мероприятиях».



