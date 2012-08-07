30% рост кредитования в Кургане

В июле 2012 г. офисы в г. Курган показали существенный рост по выдаче нецелевых кредитов. Показатель по равнению с июнем 2012 года увеличился на 30%.

Основу портфеля составляет «Отличный кредит наличными» с индивидуальной процентной ставки по системе risk based pricing, что позволяет лучшим заемщикам получать кредит на более привлекательных условиях. Минимальная процентная ставка составляет 23,9%, максимальная сумма кредита- 750 000 рублей, а срок кредитования может достигать 60 месяцев

Офисы в г.Курган являются одними из наиболее результативных офисов по показателю «кредиты наличными». С моменты открытия офисов в 2011 году, портфель достиг показателя в 265 000 тыс. руб.



