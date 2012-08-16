Проект по социально-психологической реабилитации детей

ОТП Банк поддержал важный и интересный социальный проект Благотворительного фонда «Искорка» и отделения онкогематологии детской областной больницы.



Летом 2012 года фонд «Искорка» совместно с отделением онкогематологии Челябинской областной детской больницы организовали детский лагерь психологической реабилитации для детей с онкозаболеваниями (в т.ч. из многодетных семей). Работа в лагере направлена на улучшение психологического состояния, повышение морального духа, поднятие настроения и социализацию детей с этими заболеваниями.



Благодаря помощи ОТП Банка фонд смог вовремя запустить данный проект и подарить детям возможность забыть сложные переживания (ОТП Банк оказал финансовую помощь в приобретении оборудования для лагеря - 60 кроватей и комплектов белья).



Психологическая помощь детям с онкологическими заболеваниями является очень важной, болезнь ребенка оказывает влияние на изменение социальных связей и ролевых функций в семье, происходит социальная и психологическая адаптация родителей к экстремальным условиям развития семьи.



В рамках социально-психологической реабилитации на озере Сугояк юные южноуральцы пройдут специальные тренинги, смогут научиться общаться друг с другом и с родственниками после болезни. Реабилитационная программа построена на возможности самовыражения ребенка через технологию арт-терапии и активные игры.



В начале 2012 года ОТП Банк также оказал помощь онкодиспансеру при организации детской комнаты для маленьких пациентов.



«Для нас становится хорошей традицией оказывать помощь отделению онкогематологии Челябинской областной детской больницы, мы считаем необходимым поддерживать детей и их родителей в их сложной жизненной ситуации и по возможность сделать их жизнь легче» - говорит директор филиала Челябинский ОАО «ОТП Банк» Дмитрий Рейдман.



