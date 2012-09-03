ОТП Банк присоединился к Всероссийской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях»

ОТП Банк стал участником Всероссийской акции «День финансовой грамотности», которая пройдет 7 и 8 сентября 2012 года во многих учебных заведениях страны в рамках профессионального праздника «День финансиста - 2012».



Цель акции – повысить финансовую грамотность у подрастающего поколения, что способствует выработке практических навыков, позволяющих не только избежать финансовых ошибок, но и научиться обращению с деньгами, реализовать эффективные личные финансовые планы. В рамках акции сотрудники ОТП Банка проведут открытые уроки и лекции для школьников и студентов в регионах РФ.



«ОТП Банк принимает активное участие во многих волонтерских акциях. Финансовая грамотность одно из приоритетных направлений политики корпоративной социальной ответственности. ОТП Банк с большим удовольствием присоединился к Всероссийской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях». В последние годы много рекламы и маркетинговых разработок различных финансовых структур направлено именно на молодежь, поэтому важно, чтобы школьники и студенты имели хорошую финансовую подготовку. Наш Банк данной акцией не ограничивается, и в дальнейшем мы будет продолжать активную работу по реализации проекта просвещения населения в области финансовой грамотности» - комментирует руководитель направления «Корпоративная социальная ответственность бизнеса» Гарифулина Эльвира.



