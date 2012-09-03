Благотворительный марафон «День города для детей с ограниченными возможностями» в Челябинске

Сотрудники Челябинского филиала ОТП Банка 26 августа провели волонтерскую акцию совместно с Челябинским городским общественным движением родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Дом надежды» и Автономной некоммерческой организацией - конным клубом «Добрая лошадка». Благотворительный марафон «День города для детей с ограниченными возможностями» впервые прошел в регионе.



Данное мероприятие направлено на социальную поддержку детей-инвалидов и реабилитацию их посредством иппотерапии, а также на оказание помощи в утеплении конюшни к зимнему периоду и на благоустройство детской комнаты.



Марафон состоял из 3 площадок:



Основная сцена. Подготовлены различные номера с участием общественных организаций и просто неравнодушных артистов, которые пришли поддержать детишек.Мастерские. Недалеко от основной сцены располагались мастерские: «Сделай сам», где дети своими руками делали открытки и дарили своим братишкам или сестренкам. «Я рисую» - эта мастерская направлена на развитие моторики.Игровая площадка. На игровой площадке аниматоры проводили активные игры и викторины, а все желающие смогли покормить лошадок и животных контактного зоопарка конного клуба.



«Мы посчитали возможным и необходимым оказать поддержку в реализации столь важного мероприятия. Большинство наших сотрудников решили для себя, что они должны помочь детям и их семьям. Многие из нас не сталкиваются с такими трудностями и не представляют, какие сложности приходится преодолевать этим семьям. Мы надеемся, что наша поддержка хоть немного помогла и сделала жизнь чуть проще» - говорит Дмитрий Рейдман, директор филиала «Челябинский» ОТП Банка.



