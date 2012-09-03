Ярмарка «Собери ребенка» в школу на Дальнем Востоке

Сотрудники ОТП Банка на Дальнем Востоке поздравили детей и их родителей с началом нового учебного года.



Детишки радовались ярким воздушным шарикам, которые сотрудники ОТП Банка дарили всем дальневосточникам в последний день лета на школьных ярмарках «Собери ребенка в школу».



Ярмарки прошли во всех городах Дальнего Востока и собрали огромное количество школьников и их родителей. Более 500 компаний представили разнообразную продукцию, начиная от школьной формы и заканчивая канцелярскими товарами.



Надеемся, что заряд отдичного настроения мотивирует на успехи в учебе!



