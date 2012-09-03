ОТП Банк занял 14 место в рейтинге самых прибыльных банков

Согласно исследованию журнала "Профиль", ОТП Банк занимает 14 место среди самых прибыльных банков РФ. Банку удалось занять это место по итогам 1 полугодия 2012 г. Чистая прибыль по российским стандартам за указанный период составила 3,65 млрд рублей.



Этот результат также позволил ОТП Банку во 2 квартале 2012 г. обеспечить четверть всей прибыли венгерской Группы ОТП. При этом за полугодие чистая прибыль российского банка увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из ключевых сегментов для российского банка остается высокодоходное экспресс-кредитование в торговых точках, где банк занимает 2 место с долей рынка 21,3%, и карточный бизнес, на этом рынке банк занимает 6 место.



