Скоро! Выгодное погашение кредитов ОТП Банка в салонах МТС

С 14 сентября по 30 ноября 2012 года клиенты ОТП Банка смогут оплатить потребительский кредит и задолженность по банковской карте с фиксированной комиссией – 30 рублей в салонах МТС на всей территории России. Такая возможность появится благодаря акции «Выгодное погашение» сервиса погашения кредитов «Золотая Корона».

Для совершения платежа по кредиту или погашения задолженности по карте в салонах МТС достаточно предъявить паспорт и назвать номер банковского счета. Оформление занимает не более 3-5 минут. Денежные средства будут зачислены на счет клиента в течение двух дней.

На сегодняшний день сервис «Золотая Корона – Погашение кредитов» позволяет вносить платежи по кредитам в 2600 салонах-магазинах МТС на всей территории России. Найти адрес ближайшего пункта оплаты можно на сайте сервиса – www.credit-korona.ru, в разделе «Где оплатить», а также на сайте МТС – www.mts.ru. Абоненты МТС могут получить адрес ближайшего салона-магазина МТС* и ссылку на карту, направив SMS с текстом «МТС» на номер 6677. Стоимость запроса – 0 рублей.

Проверить статус уже совершенного платежа можно на сайте www.credit-korona.ru и через Информационный центр сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов» 8-800-100-91-30 (бесплатно, круглосуточно).



