ОТП Банк стал первым в списке ведущих операторов ММВБ

ОТП Банк занял в августе 2012 года первое место по итогам торгов по парам EUR/ RUB и EUR/USD на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). ММВБ является оператором торгов и ежемесячно составляет списки наиболее активных банков - участников торгов. ОТП Банк стабильно входит в рейтинги ведущих участников на финансовых рынках в связи с активным и эффективным использованием современных технологий, используемых в Казначействе банка.