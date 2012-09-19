ОТП Банк занял 37 место по активам среди крупнейших банков

Согласно рейтингу газеты "Коммерсант", ОТП Банк занимает 37 место по активам по итогам 1 полугодия 2012 г. На указанную дату активы банка составили более 125 млрд рублей, показав рост в размере 10,5%. Капитал банка на аналогичную дату составил порядка 21,1 млрд рублей.



Входя в число 50 крупнейших банков России, ОТП Банк занимает высокие позиции в ряде сегментов. Так, В частности, ОТП Банк занимает 14 место среди самых розничных банков (Frank Research Group на 1 мая 2012 г.) и 2 место на рынке pos-кредитования (Frank Research Group на 1 мая 2012 г.) , 6 место на рынке кредитных карт (Frank Research Group на 1 мая 2012 г.), 14 место по прибыли (Интерфакс ЦЭИ на 1 июля 2012 г.).



