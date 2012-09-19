ОТП Банк получил высший рейтинг социальной ориентированности

ОТП Банк получил рейтинг "А"по итогам исследования социальной ориентированности компаний.



Рейтинговое агентство «Репутация» представило общественности первый рейтинг корпоративной социальной ответственности среди российских компаний. Рейтинг был присвоен девяти компаниям. Эксперты «Репутации» оценивали российские компании по пяти главным показателям: экономическая результативность и организационное управление, взаимодействие с потребителем, трудовые отношения и права персонала, взаимодействие с обществом, экология и охрана окружающей среды.



