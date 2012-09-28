Привлекательные проценты с новым промо вкладом «Точно в цель»

У Вас есть свободные денежные средства, которые Вы готовы разместить во вклад на короткий срок с высоким доходом? С наступлением осени ОТП Банк рад предложить своим клиентам новый рублевый промо вклад «Точно в цель», который поможет тем, кто задумался о сохранении имеющихся сбережений и их преумножении.

С 1 октября до 30 ноября 2012 г. клиенты филиалов «Самарский», «Челябинский», «Новосибирский», «Дальневосточный», «Санкт-Петербургский» а так же Операционных офисов в г. Ярославль, Липецк и Тверь, открывая вклад сроком на 6 месяцев, получат гарантированный доход в размере 11% годовых, на 3 месяца- 9,5% годовых. Новый вклад доступен практически каждому - минимальная сумма составляет всего 15 000 рублей, а максимальная сумма вложений достигает 1,5 млн. рублей.



