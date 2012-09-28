Включение выпуска биржевых облигаций БО-01 в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня

Включение выпуска биржевых облигаций БО-01 в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня (наивысший котировальный список) позволит повысить интерес инвесторов к выпуску и расширит круг держателей бумаг за счет страховых компаний и компаний, управляющих пенсионными накоплениями.

Выпуск биржевых облигаций ОАО «ОТП Банк» серии БО-01 общей номинальной стоимостью 5 млрд. руб. был успешно размещён 02 августа 2011 года. Срок обращения выпуска составляет 3 года. Купон выплачиваться на полугодовой основе, ставка купона установлена на уровне 7,95% годовых до погашения выпуска.



