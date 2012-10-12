Изменение количества операций в отделениях Ростовской области

Уважаемые клиенты! Сообщаем о том, что в следующих офисах



Дополнительный офис "Отделение в г. Азов" филиала «Ростовский» ОАО «ОТП Банк»,

Дополнительный офис "Отделение в г. Каменск-Шахтинский" филиала "Ростовский" ОАО "ОТП Банк",

Дополнительный офису "Отделение в г. Миллерово" филиала "Ростовский" ОАО "ОТП Банк"



теперь доступны следующие виды операций:



- Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

- Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от имени Банка и за его счет;

- Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам;

- Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

- Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов);

- Оказание консультационных и информационных услуг;

- Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе операции с наличной валютой:

Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.

Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.

Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия).

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств).

Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов физических лиц с использованием платежных карт.

Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.

Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств в Российскую Федерацию без открытия банковских счетов в пользу физических лиц.

Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте.

Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в иностранной валюте.





