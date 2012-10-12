Гала-концерт детей из детских домов в Ростове-на-Дону

29 сентября в г. Ростове-на-Дону при поддержке Министерства общего и профессионального образования Ростовской области и ОТП Банка состоялся гала-концерт, посвященный 75-летию Ростовской области.



Программа мероприятия состояла из сольных и коллективных выступлений маленьких талантов из детских домов гг. Шахты, Красный Сулин, Таганрог, Усть-Донецк, Азов и др.



Для детей этот день стал настоящим праздником. Они не так часто где-то бывают и принимают участие в каких-либо мероприятиях, поэтому очень сильно ждали и с волнением готовились к данному концерту. Ребята смогли не только продемонстрировать свои умения и таланты, но также посмотреть г. Ростов-на-Дону, познакомиться с другими детьми, зарядиться хорошим настроением, которое даст стимул продолжать учиться и развивать свои способности.



