Итоги урока по финансовой грамотности в Донецке

В День Финансовой грамотности в средней школе № 20 города Донецка Ростовской области сотрудники ОТП Банка по итогам урока, в котором рассказывалось о деньгах и их грамотном использовании, провели тестирование. Ребятам было предложено ответить на 16 несложных вопросов: в чем преимущество безналичных денег перед наличными, каковы достоинства депозитов и др.

После подведения итогов были выявлены три победителя, давших правильные ответы - Анна, Алексей, Татьяна. Сотрудники ОТП Банка еще раз посетили данную школу и в торжественной обстановке вручили ребятам памятные подарки.



