В Омске открылась выставка, посвященная ОТП Банку

Не первый год в Омске на базе Детской школы искусств №3 реализуется благотворительный проект, который направлен на помощь одаренным детям из многодетных семей.



МОУ ДОД «Детская школа искусств № 3» является крупнейшим учебным заведением дополнительного образования от Урала до Дальнего Востока. Сегодня в ней обучаются около тысячи детей.



В школе четыре отделения: музыкальное (фортепианный отдел, теоретический, оркестровый, отдел струнно-щипковых инструментов, отдел баянов-аккордеонов), художественное, хореографическое, подготовительное.



Яркое свидетельство высокого уровня преподавания в школе – успехи и достижения ее воспитанников, среди которых победители многих престижных конкурсов, члены Союза художников России, Союза дизайнеров, солисты и артисты балета, музыканты симфонических оркестров. Выпускники школы с успехом танцевали в концертных залах Праги, Братиславы, Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Персональные выставки учеников школы демонстрировались в Нью-Йорке, Чикаго, Дортмунде, Париже. Выпускники школы достойно представляют Омск, блистают в творческой среде центральных городов России, преподают в ведущих учебных заведениях Омской области и в других регионов РФ.



В 1991 году школа присоединилась к проекту «Ассоциированные школы ЮНЕСКО», благодаря чему дети имеют возможность творческого общения со сверстниками из разных городов и стран.



Детская школа искусств № 3 – одно из старейших учебных заведений города, созданное в 1958 году. На сцене ее концертного зала в разное время выступали исполнитель русского фольклора Борис Рубашкин, выдающийся пианист Николай Петров, композиторы Родион Щедрин, Арно Бабаджанян, народные артисты РФ Александр Цыганков, Михаил Рожков.



В соответствии с планом благотворительной деятельности на базе школы художественным отделением была подготовлена и торжественно открыта тематическая выставка детских творческих работ, посвященных совместной деятельности школы и ОТП Банка.



На открытии выставки присутствовало около 100 человек: преподаватели и ученики художественного, музыкального и хореографического отделений, коллеги и друзья из ближайших учебных заведений, родители, дети из многодетных и малообеспеченных семей, жители КТОС «Ермак», сотрудники ОТП Банка



Выставка будет функционировать в течение месяца. Планируемая посещаемость от 1 до 1,5 тысяч человек. Дополнительно эту выставку посетят зрители, приходящие по абонементу творческого объединения «Камертон» (400 человек).



