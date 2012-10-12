Волонтерская акция в Доме престарелых в Магадане

В Магадане в Доме престарелых периодически устраивают какие-нибудь мероприятия, чтобы разнообразить жизнь бабушек и дедушек. Вот и 8 октября был организован сладкий стол для именинников. Дружным коллективом сотрудники Магаданского офиса ОТП Банка отправились в Дом престарелых. Предварительно заказали вкусные и ароматные пироги, чтобы порадовать стариков.



«Когда мы приехали в гости, нас уже ждали. Зайдя в зал, мы сразу поздравили именинников и просто жителей этого дома теплыми словами, вручили пироги. Пожилые люди встретили нас приветливо и были рады вниманию» - рассказала Елена Федянцева, специалист Магаданского офиса ОТП Банка.



Старшее поколение заслуживает уважения, важно помнить это не только в праздники.



