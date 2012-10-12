Активные операции в ОТПдирект теперь доступны нерезидентам РФ

Уважаемые клиенты!

ОТП Банк отменяет границы! Все активные операции теперь доступны и для нерезидентов РФ в Интернет-банке ОТПдирект.

В Вашем персональном банке, в круглосуточном режиме Вы сможете быстро и легко:

- оплатить услуги мобильной связи, ЖКХ, Интернет, ТВ и многое другое;

- совершить перевод в рублях в любой российский банк;

- осуществить денежные перевод между своими счетами;

- перевести деньги другому клиенту банка.

Если Вы еще не подключили услугу ОТПдирект, Вам достаточно обратиться в любое отделение ОТП Банка.

Подробности по телефонам:

+7 (495) 775-75-06 (для Москвы и МО)

8 (800) 200-70-01 (для остальных регионов, звонок бесплатный в т.ч. с мобильных)



