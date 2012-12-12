Волонтерская акция помощи бездомным животным в Санкт-Петербурге

Сотрудники «Санкт-Петербургского» филиала ОТП Банка провели волонтерскую акцию помощи бездомным животным. Сотрудники Банка собрали необходимые лекарства и большое количество корма для животных, которые были переданы в приют для бездомных животных «Рекс».



Для волонтеров провели экскурсию по питомнику, познакомили с его жителями, которые проявили большое внимание и ласку к гостям.



Безусловно, очень тяжелая ситуации у приюта, который собрал под своей крышей более 100 питомцев, у каждой собаки и коши своя тяжелая жизненная история.



Сотрудники приюта выразили благодарность за столь необходимую помощь. Надеемся, что будем помогать данному приюту регулярно

