Благотворительный проект «Детские улыбки» в Санкт-Петербурге

В ноябре этого года Филиал «Санкт-Петербургский» ОТП Банка совместно с Российским Красным Крестом объявил конкурс детского рисунка «Детские улыбки». Конкурс проводится среди детей разного возраста, которые находятся под попечительством Красного Креста в Санкт-Петербурге.



Комплексный подход к организации данного мероприятия, основанный на привлечении партнеров и вовлечении сотрудников Банка, позволяет усилить социальный эффект. Уникальность выбранного формата характеризуется сочетанием доступной развлекательной программы в виде «конкурса» и привлечением внимания общественности к проблемам семьи.



Нам важно через проведение конкурса приобщить детей и молодежь к семейным ценностям, к социальной активности, «привить» культуру волонтерства. Также проводятся занятия по финансовой грамотности, чтобы дети были защищены в будущем.



По итогам конкурса в конце декабря будет проходить торжественное вручение подарков от ОТП Банка, которые порадуют детей и их родителей, особенно в преддверии Нового года.



